Modne oprawki do czytania na wiosnę i lato

Jesteś fanką klasyki? A może lubisz nieco poszaleć z kolorami i fasonami swoich dodatków? Okulary do czytania to nie tylko przydatne akcesoria, bez których niektóre z nas nie są w stanie w komfortowy sposób czytać książki, artykułu czy treści na blogu lub ważnych dokumentów, to także element uzupełniający naszą stylizacje a więc nasz wizerunek. Jakie są modne w tym sezonie?

Okulary do czytania - które warto kupić?

Wybierając okulary warto zastanowić się nie tylko nad kolorem ale i kształtem, który będzie pasować do naszej twarzy. Szczególnie modne w tym sezonie okulary do czytania, to te w kształcie kocim. Cateye z nieco podniesionymi zewnętrznymi kącikami to produkt, który znajdziemy w kampaniach reklamowych topowych marek i projektantów. Najmodniejsze są te w kolorze czarnym, stanowią idealny wybór dla fanek klasycznej kobiecości. Modne są także tak zwane daddy glasses z oprawkami przypominającymi te zrobione z drutu, model szczególnie popularny wśród hipsterów. Kwadratowe okulary do czytania w tym sezonie przypominają bardziej kwadratowy kształt, niż klasyczny prostokątny. Jeśli lubisz geometryczne kształty warto więc skupić się na tych w kolorze brązowym lub w panterkowy wzór. Nasz ostatni typ to okulary o dowolnym kształcie, natomiast w kolorze przeźroczystym - świetnie prezentują się w zestawieniu z każdym typem urody.