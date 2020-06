Dlaczego okulary przeciwsłoneczne są ważne?

Okulary przeciwsłoneczne zwykle kojarzone są z letnią pogodą, niemniej jednak jest to dodatek do stylizacji, który jest uniwersalny i wykorzystywać go możemy w ciągu całego roku, zarówno wiosną jak i jesienią a nawet zimą. Producent okularów przeciwsłonecznych American Way zwraca uwagę na fakt, iż okulary nie tylko mają stanowić intergralną część naszego outfitu, czy to męskiego czy damskiego a nawet dziecięcego. Przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne mają ochraniać nasz wzrok przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, jednocześnie polepszając naszą widoczność.

Producent okularów przeciwsłonecznych

Zatem okulary to element garderoby, który ma wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas wykonywania wielu, codziennych czynności takich jak jazda samochodem czy uprawianie sportów letnich lub zimowych. Producent okularów przeciwsłonecznych American Way podpowiada, by wybierając oprawki okularów zwrócić uwagę na kolor soczewek jakie zamontowane są w przeciwsłonecznych modelach oraz na filtry UV i oczywiście na design. Niemniej jednak design jest tu sprawą drugorzędną, bowiem piękne okulary bez ochrony UV są po prostu bezużyteczne i nie spełniają swojej kluczowej roli - nie chronią przed słońcem!