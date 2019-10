Jesienno zimowe okulary - jakie będą modne?

Z pewnością znajdziecie sobie sprawę z tego iż moda ciągle się zmienia szczególnie w naszych czasach kiedy Fast Fashion to Trend zarówno w branży odzieżowej i jaki obuwniczej a także w branży z dodatkami takimi jak torebki, szaliki, czapki, broszki, plecaki i inne a w tym okulary. Zapytaliśmy dystrybutora okularów firmę American Way jakie ich zdaniem są trendy Fast Fashion na sezon jesienno-zimowy.

Dystrybutor okularów American Way o trendach

Oczywistym jest, iż klasyczne modele są modne cały czas. Jeżeli jednak jesteś osobą, która lubi podążać za trendami i chcę wyglądać oryginalnie, jesienią warto zwrócić uwagę na okrągłe oprawki okularów, zarówno przeciwsłonecznych jak i korekcyjnych. Dystrybutor okularów American Way zwraca uwagę,na fakt, iż okrągłe oprawki, szczególnie złote i srebrne, to widoczny trend na ulicach najmodniejszych miast takich jak Mediolan, Londyn czy Nowy Jork. Co ciekawe drugim bardzo modnym trendem, szczególnie w odniesieniu do oprawek okularów przeciwsłonecznych, są oprawki kwadratowe. Można więc powiedzieć, że geometryczne kształty to absolutny hit w branży optycznej.