Jakie okulary będą modne w 2020 roku?

W odniesieniu do wszelkiego rodzaju trendów na 2020 rok pierwsze o Czy warto wspomnieć to o kolorach! Jakie będą modne? Projektanci liczący się w świecie mody zaprezentowali swoje kolekcje na jesień i zimę 2019 oraz 2020. W wielu z tych kolekcji królują takie kolory jak róże, chabry i nasturcje, szczególne miejsce zajmuje odcień Millennial purple! Jeśli zaś chodzi o faktury oraz desenie hurtownia okularów przeciwsłonecznych American Way zauważa inspirację latami 90 oraz 80- tymi. Zatem okulary o fasonie rodem z lat 80-tych nosimy do kapeluszy z okrąłbym rąbem lub dodatków, koniecznie z pepitkową fakturą, która zdecydowanie przechodzi renesans!

Hurtownia okularów przeciwsłonecznych, do czytania i sportowych

Przygotowując witryny oraz zapotrzebowanie swoich salonów optycznych oraz sklepów modowych, warto zainwestować w dodatki na przykład okulary przeciwsłoneczne, bądź kapelusze, berety czy apaszki. Są to bowiem tego typu produkty, które są zwykle kupowane przez klientów całorocznie. Możemy więc liczyć na to, iż produkt przez nas zamówiony nie zmarnuje się! Wręcz przeciwnie przyniesie nam zysk. Hurtownia okularów przeciwsłonecznych American Way poleca zapoznanie się z katalogiem produktowym na 2020 roku i wybraniem spośród wielu produktów, zestawień idealnych dla siebie!