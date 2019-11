Producent i hurtownia w jednym

W branży handlowej szczególnie cenione są firmy, które oferują zarówno produkcję jak i dystrybucję hurtową swojego towaru. Wpływa to bowiem nie tylko na takie czynniki jak jakość danego produktu ale także znacznie przyspiesza na przykład zrealizowania danego zamówienia. Dział handlowy, zamówienia, transport ściśle ze sobą współpracują, często w obrębie jednego biura dzięki czemu komunikacja jest sprawna a usługi oferowane klientom na wyższym poziomie. Hurtownia okularów przeciwsłonecznych jesy tu doskonałym tego przykładem.

Hurtownia okularów przeciwsłonecznych

American Way jest to firma, która działa na rynku międzynarodowym zarówno w roli hurtowni okularów przeciwsłonecznych czy też okularów korekcyjnych oraz sportowych, jak i w roli producenta i dystrybutora. Jako producent ma realny wpływ na jakość oferowanych produktów i ich design oraz czas realizacji danej produkcji. Jako hurtownia i dystrybutor zaś wpływ ma nie tylko na działania marketingowe czy transport towaru ale także na kontak bezpośredni, bądź pośredni z zainteresowanymi klientami. Warto wspomnieć, iż American Way jest to przedsiębiorstwo, które współpracuje z dużymi sieciami handlowymi takimi jak Auchan czy Tesco lub Poczta Polska. Nie skupiają się jednak tylko na dużych klientach, współpracując również ze średnimi i małymi przedsiębiorcami.