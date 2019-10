Jesienna moda na okulary

Sezon jesienny przyniósł nowe trendy w modzie, które mogliśmy monitorować podczas wszelkich relacji z Fashion Weeków w najmodniejszych miastach Europy i świata. To właśnie tam kształtują się, w oparciu o pokazy mody najpopularniejszych projektantów, hity jesienne a następnie zimowe na kolejny rok, w tym wypadku 2020. Biorąc pod uwagę owe nurty modowe odpowiadamy na pytanie jakie okulary do czytania wybrać jesienią, by były to modele zgodne z panującymi trendami. Bo to, że okulary w dalszym ciągu nie wychodzą z mody jest oczywiste!

Okulary do czytania na sezon 2019/2020

jesienne pokazy mody pełne były zwierzęcych motywów. dlatego okulary do czytania, które będą nawiązywać do motywu panterki czy krokodylej skóry to jedna z naszych propozycji. Warto również zwrócić uwagę na kształt okularów. Moda nieco odchodzi od seksownych cateye w stronę okrągłych oprawek czy też oprawek kwadratowych. Projektanci w tym sezonie mocno wzorują się na modzie z lat 80-tych oraz 90- tych dlatego też retro okulary do czytania, na przykład te w złotej czy srebrnej oprawie metalowej to także hit sprzedażowy.