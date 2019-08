Okulary dziecięce

Latem czy wiosną a nawet zimą w słoneczne dni praktycznie każdy z nas wychodząc z domu bierzesz ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Nie tylko chronią one nasze spojówki przed szkodliwym działaniem promieni UV ale także ułatwiają nam codzienne czynności. Chociażby takie jak prowadzenie samochodu czy odczytanie informacji zawartych na znakach czy innych tablicach informacyjnych. Okulary dla dzieci producent American Way podpowiada dlaczego również dzieci powinny nosić okulary przeciwsłoneczne a także okulary do czytania.

Okulary dla dzieci producent American Way - czy okulary są potrzebne?

Faktem jest, iż szkodliwe promienie UV działają również na spojówki najmłodszych. Dlatego jeżeli udajemy się na wakacje w miejsce gdzie słońce jest szczególnie ostre warto pamiętać o tym, aby dla naszych pociech zakupić okulary przeciwsłoneczne. Okulary dla dzieci producent American Way zwraca również uwagę na fakt, iż podczas uprawiania wszelkich sportów czy zabawy na świeżym powietrzu dzieci również powinny być zaopatrzone w takowe okulary. W przypadku okularów do czytania sprawa wydaje się być oczywista. Jeżeli dziecko nie jest w stanie przeczytać informacji zawartych na tablicy w klasie czy też nie widzi literek w książce czy na ekranie komputera warto zapisać dziecko na badanie do specjalisty a następnie zakupić okulary korekcyjne.