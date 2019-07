American Way - hurtownia, dystrybutor, producent

American way to firma, która prowadzi swoją działalność zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowo, w Polsce. W naszym kraju jako producent, dystrybutor oraz hurtownia American Way działa od 2001 roku, natomiast na rynku europejskim jest producentem od roku 1992 roku. Przyznajci, że obecność przedsiębiorstwa na rynku i jest jedną z ważniejszych cech, biorąc pod uwagę wybór dystrybutora oraz producenta. To właśnie ona świadczy o tym, iż firma jest stabilna i rzetelna a produkt, który proponuje klientom, dobrej jakości. American way to dystrybutor okularów przeciwsłonecznych, sportowych oraz okularów do czytania, zarówno męskich jak i damskich.

Dystrybutor okularów przeciwsłonecznych

Jako producent, firma musi brać pod uwagę światowe trendy i na ich podstawie dokonywać produkcji swojego zaopatrzenia, które następnie zostaje sprzedawane do klientów, tak właśnie działa American Way. Przedsiębiorstwo jest dystrybutorem okularów przeciwsłonecznych i innych, z którym współpracę rozpoczęli tacy partnerzy handlowi jak Auchan, Tesco, Stokrotka, Carrefour, Poczta Polska i wiele innych znanych sieci handlowych. Firma dysponuje wykształconą siecią przedstawicielstwa na terenie całej Polski oraz nowoczesnymi technikami produkcji, dzięki temu współpraca z American Way odbywa się na wysokim poziomie.